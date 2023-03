"Der Österreicher ist halt a bissl morbid"

LINZ. "Das war so cool beim Ralf (Teamchef Ralf Rangnick, Anm.), wie er gesagt hat: "Du, der Österreicher ist ein bisserl morbid, der Österreicher ist ein bissl selbstironisch. Wenn wir da jetzt sagen: Rot-Weiß-Rot, die Fahnen hoch, das wäre komplett daneben", erzählte Paul Pizzera gestern bei seinem Gastspiel in der Raiffeisen-Arena in Linz. Am Ende dieses Prozesses stand das ÖFB-EM-Lied "Hoch gwimmas (n)imma", das im Doppelpass mit Christopher Seiler und Daniel Fellner produziert wurde und natürlich auch heute zu hören sein wird.

Der ÖFB-Teamchef ist auch über Österreichs Fußball-Geschichte bestens informiert. "Natürlich weiß ich, woher der Ausdruck ,Hoch gwimmas nimma‘ stammt. Noch genauer weiß es unser Sportdirektor Peter Schöttel, der damals beim 0:9 gegen Spanien in Valencia neben Innenverteidiger Toni Pfeffer gestanden ist, der diese Worte zur Halbzeit in einem Interview gesagt hat", erzählte Rangnick mit einem Lächeln. Und er verriet auch, dass die Idee zu diesem Song auf einer ausgedehnten Busreise entstanden ist. "Wir sind nach dem 2:0-Sieg gegen Italien im Bus gesessen und vom Stadion ins Hotel gefahren. Erst hat unser Videoanalyst, Stefan Oesen, seine Playlist mit Austropop-Songs gespielt, für die unsere deutschen Trainer schon eine Übersetzung gebraucht haben. Dann haben die Spieler alles von Seiler & Speer, Pizzera & Jaus bis zu Wanda aufgelegt. Und weil die Stimmung so gut war, haben sie dann zum Busfahrer gesagt: Komm, drehen wir noch eine Extrarunde über den Ring...". In der Nacht ist dann an der Hotelbar die Idee entstanden, dass wir einfach einen eigenen Song für die EM-Qualifikation brauchen." Christopher Seiler erzählte von einer Schrecksekunde. "Ich habe zuerst gedacht, es geht um die ÖBB und dass wir einen Song für die Züge, die uns zur EURO nach Deutschland bringen, schreiben sollen. Dann war ichfroh, dass es um den ÖFB geht..."

Auch bei der Entstehung des Songs war Rangnick immer involviert. Pizzera erzählte eine besondere Anekdote: "Das Faible des Herrn Rangnick für Whats-App-Sprachnachrichten ist besonders ausgeprägt – das hatte schon Hörbuchcharakter. Wir haben sehr lange diskutiert, wie viel Selbstironie in einem solchen Song drinnen sein darf. Und ich glaube, wir haben gemeinsam einen sehr guten Mittelweg gefunden."

