Der Klassenerhalt wäre nur bei einem Sieg vorzeitig fix

So wären auch bei der nächsten Auflage der Nations League Duelle gegen die Top-Nationen des europäischen Fußballs garantiert.

Mit einem Sieg in Saint Denis wäre das große Ziel bereits vorzeitig erreicht. Ansonsten würde die Entscheidung auf das Abschlussmatch am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion verschoben werden. Die Franzosen liegen in der Liga-1-Gruppe A mit nur zwei Punkten aus vier Partien zwei Zähler hinter den drittplatzierten Österreichern auf dem letzten Platz.

Das Hinspiel gegen die Equipe Tricolore im mit 44.800 Zuschauern ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion endete mit 1:1. Damals hatten sich Bristol-City-Legionär Andreas Weimann und Kylian Mbappe in die Schützenliste eingetragen. Der Star von Paris Saint-Germain wird auch morgen mit von der Partie sein. Dafür fehlen Spieler wie Karim Benzema (Real Madrid), Paul Pogba (Juventus Turin), N’Golo Kante (Chelsea), Kingsley Coman und Lucas Hernandez (beide FC Bayern) aufgrund von Verletzungen.