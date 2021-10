Wie, bitte schön, kommt ein Stürmer von den Färöer-Inseln ins Mostviertel nach Amstetten? Nein, bei John Frederiksen, aktueller Nationalspieler der Färöer und damit am Samstag in Torshavn Gegner der ÖFB-Auswahl in der WM-Qualifikation, hatte es nichts damit zu tun, dass Amstetten Geburtsort und jahrzehntelanger Lebensmittelpunkt eines gewissen Josef Hickersberger ist. Jenes Teamchefs also, dessen Karriere im Nationalteam 1990 mit der 0:1-Blamage gegen die Färöer-Inseln beendet worden war.