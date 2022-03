Der EM-Traum lebt

Gleich zwei Fußball-Nachwuchs-Nationalteams haben gute Karten, EM-Endrunden zu erreichen. Nach dem 2:2 gegen die favorisierten Spanier gewann die U19 von Trainer Martin Scherb bei nahezu irregulären Bedingungen (in La Nucia regnete es in Strömen) gegen Dänemark 2:0. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben die Pflicht erfüllt, jetzt müssen wir warten", sagte der Coach. Am Dienstag (18 Uhr) darf Spanien gegen die bereits ausgeschiedenen Dänen nicht hoch gewinnen. Bei einem 2:0 der Iberer würde jenes Team weiterkommen, das weniger Disziplinarpunkte auf dem Konto hat. Für eine Rote Karte gibt es drei Zähler, für eine Gelbe einen. Die Endrunde findet von 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei statt.

Mathematisch einfacher gestaltet sich die Situation für die weibliche U17 in Pristina. Nach dem 4:0 gegen Slowenien fertigte die Auswahl von Patrick Haidbauer Gastgeber Kosovo 6:0 ab. Damit kommt es morgen (12 Uhr) zum Gruppenfinale gegen Deutschland. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses genügt der Equipe um Valentina Mädl, die in beiden Partien insgesamt sechsmal traf, bereits ein Unentschieden, um beim EM-Turnier in Bosnien-Herzegowina (3. bis 15. Mai) dabei zu sein.