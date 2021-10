Die ersten Wochen bei Real Madrid haben Spuren bei David Alaba hinterlassen. Nach dem intensiven Programm in der spanischen Hauptstadt stieg der 29-Jährige erst gestern wieder voll ins Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ein. Am Samstag muss er gegen die Färöer eine Blamage verhindern, wie er sie zuletzt mit dem "Weißen Ballett" bei der 1:2-Niederlage gegen den moldawischen Klub Sheriff Tiraspol in der Champions League erlebt hat. Alabas Emotionen danach: "Wir waren alle