In der außerordentlichen Präsidiumssitzung des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) stand gestern zwar das geplante Trainingszentrum des größten Sport-Fachverbandes des Landes ganz oben auf der Tagesordnung, tatsächlich ging es aber in erster Linie um den Kopf des Präsidenten Gerhard Milletich. Dem Burgenländer wurde in Medienberichten zuletzt vorgeworfen, seine Funktion als ÖFB-Präsident ausgenutzt zu haben, um für seine Magazine Inserate zu lukrieren.