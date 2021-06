Das sagen die ÖFB-Kicker nach dem Slowakei-Spiel

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Erste Halbzeit haben wir mit zu wenig Dynamik gespielt, vor allen Dingen hatten wir auch keinen Tiefgang. Uns hat etwas das Tempo gefehlt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, wir hatten auch einige Tormöglichkeiten. Wobei man auch sagen muss, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir auch Glück in ein, zwei Situationen, wo der Gegner auch ein Tor hätte erzielen können. Insgesamt war die zweite Halbzeit besser. Wir haben dann auch mehr in die Tiefe und schneller gespielt, auch mal Eins-gegen-eins-Situationen gelöst. Wir müssen einfach geradliniger und zielstrebiger zum gegnerischen Tor spielen."

Zu den Großchancen nach Ballverlusten: "Klar ist es sehr ärgerlich, aber ein ähnliches Spiel wird uns gegen Nordmazedonien erwarten. Auch eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt und auf Fehler des Gegners lauert. Da benötigen wir einfach eine bessere Restverteidigung. Im Positionsspiel benötigen wir mehr Tempo, müssen besser die Räume bespielen."

Daniel Bachmann (ÖFB-Torhüter): "Wir spielen sehr gute Chancen heraus, aber die müssen wir auch verwerten. Ich freue mich jetzt auf die EM und hoffe, dass wir erfolgreich sind."

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): "Mein Job ist es nicht einfach, auf dem Platz zu stehen, sondern alles zu geben und Tore zu machen, das hat leider nicht geklappt. Mit der Luft war es ein bisschen ein Problem. Es war sehr heiß. Wenn man drei Wochen nur trainiert, nicht spielt, bleibt die Luft weg. Aber vom Muskel her war es kein Problem. Es waren genug Chancen, aber es war nicht das schönste Spiel."

David Alaba (ÖFB-Teamkapitän): "Wenn man sich das gesamte Spiel anschaut, konnten wir zeitweise schon umsetzen, was wir wollten. Wir wollten kontrollieren, überlegen sein, Chancen rausspielen. Das einzige, was man bemängeln muss, ist, dass wir die Chancen verwerten müssen. Die erste Hälfte war im Großen und Ganzen in Ordnung. In der zweiten haben wir viele Chancen herausgespielt, die aber leider liegen gelassen. Marko hatte zwei, drei Riesenchancen. Ich bin sicher, dass er die bei der EM reinmacht."

Florian Grillitsch (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Wir hatten vor allem in der ersten Hälfte viel Ballbesitz, aber nicht in den interessanten Räumen. Wir hatten viele Chancen, von denen wir die eine oder andere machen müssen. Positiv war das Spiel gegen den Ball."

Stefan Tarkovic (Teamchef Slowakei): "Die österreichische Mannschaft hat sehr hohe Qualität, viele Spieler aus der deutschen Bundesliga. Auch Arnautovic hat seine hohe Qualität gezeigt. Es gibt bei beiden Mannschaften noch Reserven. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und ich glaube, die Österreicher auch. Jeder hätte gewinnen können. Unser Tormann war sehr gut."