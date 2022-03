Das Nationalteam sucht die richtige Mischung

Morgen bestreitet Franco Foda gegen Schottland seinen Abschied als ÖFB-Teamchef. Bis jetzt sind nur 4500 Karten verkauft. Die Themen "Teamchefsuche" und "künftige Spielausrichtung" beschäftigen auch die Spieler. So meinte Stefan Lainer: "Es gibt nicht nur Red Bull oder Nicht-Red-Bull, es gibt so viel dazwischen. Es wäre zu einfach zu sagen, wir haben viele Red-Bull-Spieler, wir lassen nur Pressing spielen. Es gibt so viele Varianten von Pressing."

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hatte zuletzt in einem Interview eine Gruppenbildung zwischen den Spielern, die aus dem Wiener Raum kommen, und der Red-Bull-Fraktion geortet. Lainer: "Das mit Red Bull und Grüppchen macht wenig Sinn und ist nicht so einfach. Viele Spieler haben zu verschiedenen Zeiten dort gespielt. Deshalb gibt es hier auch Unterschiede." Ein bisschen gingen die Aussagen allerdings auch am Kern vorbei. Die dominante Stellung von Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic und David Alaba hat weniger mit der Spielausrichtung an sich zu tun als mit dem internen Gefüge.

Auch in der Ausrichtung – zwischen dem Salzburger Pressing und dem von Arnautovic & Co bevorzugten Ballbesitzfußball – gibt es laut Schöttel Unterschiede. Lainer sieht das anders. "Das eine schließt das andere nicht aus. Es geht darum, aus den Fähigkeiten der einzelnen Spieler das Optimum herauszuholen."

Louis Schaub (Mitte) Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR

Positiver Coronatest

ÖFB-Teamspieler Louis Schaub muss nach einem positiven Corona-Test ab sofort in Quarantäne und fällt damit für den morgigen Test gegen Schottland aus. Der 27-Jährige weise sehr milde Symptome auf. Die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab wurden daraufhin ebenfalls mehreren Testungen unterzogen, die allesamt negativ ausfielen. Davor hatte es noch keinen positiven Fall im ÖFB-Team gegeben.