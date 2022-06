Es war ein Sinnbild zum Stellenwert, den sich Gernot Trauner in den vergangenen Länderspielen im ÖFB-Nationalteam erarbeitet hat: Da war David Alaba eigentlich schon bei der Ausgangstür des Kopenhagener Parken-Stadions draußen. Als er Gernot Trauner beim Beantworten von Fragen sah, drehte Österreichs Kapitän, den Urlaub bereits vor Augen, noch einmal am Stand um, um sich mit einer Umarmung von seinem neuen Nebenmann in der Innenverteidigung zu verabschieden.