Das ist der ÖFB-Teamkader für die nächsten EM-Quali-Spiele

Nach der Auswärtspartie gegen Belgien (17. Juni, King Baudouin Stadium in Brüssel, live in ORF 1) folgt am Dienstag, 20. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion das Heimspiel gegen Schweden (live auf ServusTV). Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. Das ist der 27-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft:

TOR

Daniel Bachmann (Watford/13 Länderspiele), Niklas Hedl (Rapid/1), Patrick Pentz (Bayer Leverkusen/4), Alexander Schlager (LASK/Red Bull Salzburg/7)

VERTEIDIGUNG

David Alaba (Real Madrid/99/15 Tore), Flavius Daniliuc (Salernitana/1/0), Kevin Danso (Lens/13/0), Philipp Lienhart (Freiburg/11/0), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/5/0), Stefan Posch (Bologna/22/1), David Schnegg (Sturm Graz/0), Maximilian Wöber (Leeds United/14/0)

MITTELFELD

Junior Adamu (Red Bull Salzburg/5/0), Christoph Baumgartner (Hoffenheim/27/8), Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam/35/1), Florian Kainz (1. FC Köln/23/1), Konrad Laimer (RB Leipzig/26/2), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/6/1), Marcel Sabitzer (Manchester United/Bayern München/69/13), Manprit Sarkaria (Sturm Graz/0), Xaver Schlager (RB Leipzig/33/3), Romano Schmid (Werder Bremen/4/0), Nicolas Seiwald (Red Bull Salzburg/RB Leipzig/12/0), Patrick Wimmer (Wolfsburg/3/0)

ANGRIFF

Marko Arnautovic (Bologna/106/34), Michael Gregoritsch (Freiburg/45/9), Karim Onisiwo (Mainz/21/1)

AUF ABRUF

Tobias Lawal (LASK/0) - Jonas Auer (Rapid/0), Marco Friedl (Werder Bremen/5), Stefan Lainer (Mönchengladbach/38/2), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/32/0), Muhammed Cham (Clermont/1/0), Marco Grüll (Rapid/4/0), Mathias Honsak (Darmstadt/0), Alexander Prass (Sturm Graz/1/0), Kevin Stöger (Bochum/0), Andreas Weimann (Bristol City/21/1), Ercan Kara (Orlando City/7/0), Matthias Seidl (Blau Weiß Linz/0)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.