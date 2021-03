Er ist der rot-weiß-rote Schottland-Experte schlechthin: Seit fast drei Jahren kickt der Ex-Rieder Peter Haring bei Heart of Midlothian, dem Traditionsklub aus der Hauptstadt Edinburgh. Was das ÖFB-Team im Hampden Park in Glasgow erwartet? "Der schottische Fußball lebt von Emotionen, ist hart, aber fair. Hier hat der Fußball einen viel höheren Stellenwert. Er ist für die Menschen eine echte Leidenschaft.