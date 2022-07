Das Erlebnis stellt das Ergebnis in den Schatten

"Niemand kann uns vorwerfen, dass wir nicht alles, was wir hatten, da draußen gelassen haben." Aus Österreichs Fußball-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck sprach nach der knappen 0:1-Niederlage im EURO-Eröffnungsmatch gegen England vor 68.871 Zuschauern im Old-Trafford-Stadion zu Manchester Stolz. Das Team von Irene Fuhrmann ist vor atemberaubender Kulisse an seine Grenzen gegangen, das rang auch der Goldtorschützin Beth Mead (16.) Respekt ab. "Ihr wart wirklich stark und habt uns alles abverlangt", sagte die 27-jährige Flügelstürmerin zu Schnaderbeck. Die beiden kennen und schätzen einander seit gemeinsamen Arsenal-Zeiten. OÖN-Redakteur Alexander Zambarloukos analysiert das Match:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Frauenfußball-EM: "Darauf lässt sich aufbauen" Mit ein bisschen Glück hätte die ÖFB-Equipe von Irene Fuhrmann durchaus einen Punkt aus Manchester mit in das Camp im Pennyhill Park nehmen können. "Auf diese Leistung lässt sich aber aufbauen", berichtet OÖN-Sportredakteur Alexander Zambarloukos aus Manchester.

"Immer wieder Österreich"

Der Trikottausch war praktisch selbstverständlich. Genauso wie die Tatsache, dass die ÖFB-Frauen vor dem Anpfiff gemeinsam mit den Britinnen auf die Knie gingen, um ein Zeichen gegen Intoleranz und Ausgrenzung zu setzen.

"So etwas brauchen wir untereinander nicht abzusprechen. Für uns ist das ganz klar", betonte Mittelfeldspielerin Barbara Dunst, die nach der Pause sogar die "Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich"-Sprechchöre von den rund 2000 Schlachtenbummlern registriert hatte. "Das war ein cooles Erlebnis. Wenn wir daran denken, woher wir gekommen und wo wir jetzt gelandet sind, ist das schon überragend", sagte die 24-Jährige.

Schön, dass die Hauptdarstellerinnen diese (trotz 0:1) magische Nacht mit ihren Liebsten teilen konnten. Bei der Anreise mit der Straßenbahn zur Arena gab es kaum einen Zug, in dem nicht eine rot-weiß-rote Kolonie anzutreffen war. Das Betriebsklima ist in jeder Hinsicht 1A, der Zusammenhalt enorm. Die Startelf hatte die Trikots von Lisa Kolb (Corona) und Maria Plattner (Schlüsselbeinbruch) demonstrativ hochgehalten, Letztere war nach dem Medizincheck in der Heimat und Besprechung der therapeutischen Vorgehensweise sogar zurück nach England geflogen, um live dabei zu sein und ihren Kolleginnen die Daumen zu drücken.

Ein Selfie in Old Trafford: Sarah Puntigam mit österreichischen Fans (APA/Hochmuth) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

116,8 Kilometer gelaufen

Am Fitnesslevel soll die "Mission Viertelfinale" definitiv nicht scheitern, das Team hat am Mittwoch insgesamt 116,8 Kilometer zurückgelegt (England 106,2) und keine Ermüdungserscheinungen gezeigt. Im Gegenteil: Im Finish näherten sich Dunst (78.) und Julia Hickelsberger-Füller (87.) dem heiß ersehnten Torerfolg an. Mary Earps verhinderte zweimal mit (Pflicht-)Paraden das 1:1, ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger zuvor aber auch kurz vor der Pause in extremis das 0:2.

Laura Feiersinger, die vor der Pause emsig die Fäden im Mittelfeld gezogen hatte und nach dem Schlusspfiff zur Dopingkontrolle gerufen wurde, gab nach einer leichten Schulterblessur bereits Entwarnung.

Am Montag gegen Nordirland (18 Uhr, ORF 1) soll der erste Sieg gelingen. "Das ist unser Anspruch. Wir sind Favorit, diesen Status haben wir uns erarbeitet", betonte Schnaderbeck selbstbewusst. Keine Rede von "Druck". Sie wissen, was sie können. Die Leistung gegen England bestätigt das positive Gefühl.

"Es ist sehr vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, aufgegangen", sagte Teamchefin Fuhrmann. Die letzte Konsequenz im gegnerischen Strafraum hat vielleicht gefehlt, aber England ist ja kein "Jausengegner". Die Nummer acht der Welt hat acht Siege en suite zu Buche stehen – darunter ein 5:1 gegen den amtierenden Europameister Niederlande.

Die besten Bilder vom Auftakt Match:

Englands Nationalteam verlängert zwei Serien

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin weilte unter den 68.871 Zuschauern im Old-Trafford-Stadion – ohne Schamesröte. Die Prämie, die sich Englands Nationalteam für den EURO-Auftaktsieg verdiente, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Drei Punkte garantieren gerade einmal 100.000 Euro, das EM-Startgeld fällt auch nicht üppig aus. Jeder der 16 qualifizierten Verbände kassiert 600.000 Euro, bei der Männer-EURO 2021 waren es vergleichsweise 9,25 Millionen.

Weil Geld aber nicht alles ist, kann sich Englands Teamchefin Sarina Wiegman trotzdem freuen. Sie bleibt in Diensten der „Lionesses“ ungeschlagen (15 Spiele, 13 Siege, zwei Remis, 85:3 Tore) und verlängert damit auch eine zweite Serie: Seit Einführung der Gruppenphase 1997 hat kein EURO-Gastgeber sein Eröffnungsmatch verloren.