Das Duell gegen Deutschland ist jetzt auch fix in der EM-Vorrunde möglich

Das Länderspieljahr 2023 könnte für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft nicht spektakulärer enden. Morgen (20.45 Uhr, ORF 1 live) geht man als EM-Starter in das freundschaftliche Duell gegen Deutschland. Dass man dies nicht als Erster der Gruppe F machen kann, lag am 5:0-Erfolg Belgiens im Abschlussmatch der Gruppe F gegen Aserbaidschan. Dadurch ist auch fix, dass es das Duell zwischen Österreich und Deutschland auch in der EM-Vorrunde geben könnte.