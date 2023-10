 Burgstallers Rückkehr als Spiegelbild der Euphorie

Gibt es eigentlich Zweifel, dass Österreichs Fußball-Nationalteam heute (18 Uhr, ORF eins live) in Baku gegen Aserbaidschan das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auch offiziell lösen wird? Mit einem Sieg ist man fix durch, selbst bei einer Niederlage muss Schweden erst einmal in Belgien gewinnen, um noch eine theoretische Chance in den beiden ausstehenden Matches zu haben.