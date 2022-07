Bringt ein Tor das Kartenhaus zum Einsturz?

43 Mal hat Nicole Billa, Österreichs Fußballerin des Jahres, in 80 Länderspielen getroffen. Nur bei EM-Endrunden will es für die Tirolerin, die noch bis 2023 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht, (noch) nicht so richtig klappen. In sechs EURO-Matches (fünf davon auf dem Weg ins Semifinale 2017 in den Niederlanden) gelang der 26-Jährigen kein einziges Tor.

Das soll sich heute im 32.500 Zuschauern Platz bietenden St. Mary’s Stadium von Southampton ändern. Nach der 0:1-Niederlage in Old Trafford gegen Gastgeber England braucht es heute (18 Uhr, ORF 1) gegen den krassen Außenseiter Nordirland, die Nummer 47 der Welt, einen Sieg, um im Rennen um ein Viertelfinal-Ticket zu bleiben. Das ist auch das erklärte Ziel – ohne Wenn und Aber. "Wir haben die besseren Fußballerinnen", weiß ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

"Wir spielen füreinander"

Die Stimmung im Basislager im Pennyhill Park ist trotz der drei Ausfälle – Laura Wienroither und Lisa Kolb wurden positiv auf das Coronavirus getestet, Maria Plattner erlitt einen Schlüsselbeinbruch – exzellent. Auch beim Abschlusstraining war keine extreme Nervosität zu spüren. Alle sind fokussiert, von ihren Stärken überzeugt und bereit, diese Herausforderung mit einem Lächeln zu meistern.

Der Zusammenhalt – wie hier in Old Trafford – zeichnet Österreichs Team aus.

Das Wort "Druck" nehmen die ÖFB-Frauen nicht in den Mund, Teamchefin Irene Fuhrmann und Sportpsychologin Mirjam Wolf sind in der Vorbereitung alle denkbaren Szenarien durchgegangen und haben damit die Weichen für einen beherzten Auftritt gestellt.

"Der Zusammenhalt ist enorm, viele von uns verbringen auch außerhalb des Platzes ihre Freizeit miteinander. Das ist echte Freundschaft. Wir spielen füreinander, haben auch eine große Kadertiefe. Das macht uns stärker", betonte Billa. Es wird darum gehen, weit vorne zu attackieren, die Gegnerinnen schon beim Herausspielen zu Ballverlusten zu zwingen und mit einem schnellen 1:0 Last von den eigenen Schultern zu nehmen.

Gegentreffer im Minutentakt

Ein Tor kann das nordirische Kartenhaus zum Einsturz bringen – So geschehen am 8. April in der WM-Qualifikation, damals schoss Österreich binnen neun Minuten (48., 55., 57.) einen 3:0-Vorsprung heraus. Endstand 3:1. Vier Tage später sollte England beim 5:0 binnen 27 Minuten viermal ins Schwarze treffen. Die anschließenden Erklärungsversuche von Nordirlands Coach Kenny Shiels ließen medial die Wogen hochgehen.

Kenny Shiels Bild: APA/AFP/BEN STANSALL

"Beim Frauenspiel ist es so, dass auf das erste Gegentor binnen kürzester Zeit ein zweites folgt. Weil Mädchen und Frauen emotionaler als Männer sind, stecken sie das nicht so gut weg. Wenn Sie die Statistiken studieren, dann sehen Sie, dass Teams Tore in der 18. und 21. Minute kassieren und dann in der 64. und 68. Das ist kein nordirisches Problem, alle Länder haben das", erläuterte der 66-Jährige.

Dieses Statement wurde vielerorts als sexistisch aufgefasst, sogar eine Trennung stand kurzzeitig im Raum. Doch Shiels ist nach wie vor Trainer – auch deshalb, weil ihm das von Kapitänin Marissa Calla-ghan angeführte Team den Rücken stärkte. "Wir stehen im Kollektiv hinter unserem Manager. Er ist ein integrer Mann, der sich um uns so gut kümmert, als wären wir seine Familie", betonte die 36-Jährige.

Shiels selbst bedauerte seine Wortspenden. "Entschuldigung, ich hätte das nicht sagen dürfen. Ich bin stolz, Trainer dieser Gruppe zu sein." Daran ändern auch zuletzt fünf Niederlagen en suite und zwei Gegentreffer binnen drei Minuten (10., 13.) im ersten EURO-Spiel gegen Norwegen (1:4) nichts.

Das Coronavirus vermag die Zuversicht nicht zu trüben

Nach dem Schlusspfiff in Old Trafford: Laura Wienroither – im England-Trikot von Torschützin Beth Mead – mit ihren stolzen Eltern Bild: Instagram

Bis zu 739.000 Zuschauer haben Österreichs 0:1-Niederlage gegen England im EURO-Auftaktmatch via ORF 1 live verfolgt. Heute Abend (18 Uhr) muss sich auch eine, die in Old Trafford eine Spitzenleistung als Rechtsverteidigerin gezeigt hatte und anschließend von ihren stolzen Eltern umarmt wurde, mit einem Blick ins "Kastl" begnügen.

Das Coronavirus nimmt Laura Wienroither aus dem zweiten Gruppenmatch gegen Nordirland. Die 23-jährige Frankenburgerin hat am Samstag – wie schon zuvor Lisa Kolb aus Vöcklabruck – einen positiven Test abgegeben, der sie zur Isolation im ÖFB-Basislager "Pennyhill Park" zwingt. Ob Wienroither, die über milde Symptome klagt, im dritten, möglicherweise alles entscheidenden Spiel am Freitag (21 Uhr, ORF 1) in Brighton gegen Norwegen wieder mitwirken kann, ist nicht absehbar.

Der ÖFB um Teamarzt Michael Anderl wird definitiv kein Risiko eingehen. Wer wieder negativ ist, gilt nicht automatisch als matchfit. Wienroither wird erst dann grünes Licht für eine Rückkehr auf den Platz bekommen, wenn sie durchgecheckt ist. Jetzt braucht es einmal Ruhe und Geduld. "Laura hat sehr konstant agiert in den vergangenen beiden Jahren, wir konnten immer auf sie zählen", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann, die unverändert Souveränität und Zuversicht versprüht. "Ich bin nicht beunruhigt, wir haben andere Optionen. Jede Spielerin genießt mein Vertrauen", betonte die 41-Jährige.

Rechts hinten dürfte heute Katharina Schiechtl, 1,86 Meter große Bremen-Legionärin, beginnen. Die Tirolerin kann mit ihrer Kopfballstärke und ihren weiten Einwürfen auch im gegnerischen Strafraum eine Schlüsselrolle einnehmen.

Rund 10.000 Zuschauer, darunter 1000 aus Österreich, werden in Southampton erwartet. Das ist eine atmosphärische Umstellung im Vergleich zum vollen Haus in Manchester, aber definitiv kein Problem. "Wir sind es gewohnt, dass eher weniger Fans im Stadion sind. Es ändert nichts daran, dass jedes EM-Match für uns was super Großes ist", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil (FC Bayern), die vom Sieg überzeugt ist. "Wenn wir die Schlagzahl erhöhen, werden wir unsere Tore machen."

Das muss auch der Anspruch sein gegen jene Nordirinnen, die mit Simone Magill nur eine Profispielerin im Kader haben. Die meisten sind berufstätig, die Mütter Marissa Callaghan und Sarah McFadden haben sogar eine Dreifachbelastung zu stemmen. (alex)