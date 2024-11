Bitte Vernunft: Nur so hat der ÖFB eine echte Chance

Am späten Nachmittag treffen sich am Freitag die Mitglieder des ÖFB-Präsidiums in einem Wiener Hotel nahe dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Name, Datum, Uhrzeit und Adresse nehmen auf der Einladung mehr Zeilen als die Tagesordnung selbst in Anspruch. 1. Begrüßung 2. "Personalia" – aktueller Stand und weitere Vorgehensweise. Dass Klaus Mitterdorfer am Ende dieser Sitzung immer noch ÖFB-Präsident sein wird, zweifeln Insider immer mehr an. Die Gerüchteküche brodelte am Donnerstag. Auch ein