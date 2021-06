Wird das beim EM-Auftakt am Sonntag (18 Uhr) in Bukarest gegen Nordmazedonien reichen? Oder wurden beim gestrigen 0:0 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Slowakei noch nicht alle Karten aufgedeckt? Am Ende wird es wohl eine Mischung aus beidem gewesen sein. Vor allem die Leistung in den ersten 20 Minuten nach der Pause ließ extrem zu wünschen übrig.