Wer wird Österreichs Fußball-Nationalteam als Torhüter im so wichtigen WM-Play-off-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr, ORF 1) in Wales anführen? Diese Frage stellen sich viele Fans, nachdem die etatmäßige Nummer eins, Daniel Bachmann (27), beim englischen Premier-League-Klub Watford seit Ende Jänner kein Spiel mehr bestritten hat. Im OÖN-Interview erklärt Bachmann, warum es für ihn dennoch keine Zweifel gibt, dass er in Cardiff die Nummer eins sein wird.