Auf Österreichs U20-Frauenteam wartet jetzt eine Torfabrik

Nach den Höhenflügen gegen Ghana (2:1) und Neuseeland (3:1) holte Japan Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam auf den Boden der Realität zurück. Die 0:2-(0:1)-Niederlage gegen die Co-Favoritinnen auf den Titel bei der U20-WM in Kolumbien war verdient, sie hatte aber insofern keine Konsequenzen, als die Schützlinge von Markus Hackl ihr Achtelfinalticket bereits zuvor in der Tasche gehabt hatten.

Der zweite Gruppenplatz zwingt die Equipe um die spät eingewechselte Blau-Weiß/Kleinmünchen-Akteurin Almedina Sisic jetzt zu Reiseaktivitäten, von Bogota ging es in das rund acht Stunden auf der Straße bzw. 417 Kilometer entfernte Medellin, wo am Donnerstag (23.30 Uhr MESZ, ORF Sport+) im knapp 40.000 Besucher fassenden Estadio Atanasio Girardot ein ganz harter Brocken warten wird.

Die Nordkoreanerinnen, die 2016 in Papua-Neuguinea den Pokal gestemmt haben, sind ähnlich stark einzuschätzen wie Japan, sie ließen in der Vorrunde überhaupt nichts anbrennen – 6:2 gegen Argentinien, 9:0 gegen Costa Rica, 2:0 gegen die Niederlande. Mit 17 Volltreffern ist der nächste Kontrahent auch die Torfabrik dieser Endrunde, Il-Son Choe hat vier Goals und einen Assist zu Buche stehen.

"Wir werden voll angreifen"

Österreich wird eine überragende Leistung benötigen, um diese Hürde zu überspringen. Das weiß auch Verteidigerin Isabell Schneiderbauer (Vienna) aus St. Marienkirchen: "Ich finde, dass wir uns gegen Japan relativ gut geschlagen haben. Jetzt werden wir wieder voll angreifen – und dann sehen wir, was herausspringt", sagte die 20-Jährige: "Die Asiatinnen waren unglaublich schnell und wendig. Auf so eine Spielweise müssen wir uns einstellen und selber noch einen Tick zulegen."

Coach Hackl schickte im "Bonusmatch" gegen Japan – wie es Schneiderbauer formulierte – nicht seine stärkste Formation auf das Feld, Greta Spinn (FC Bergheim), Chiara D’Angelo (SKN St. Pölten) oder Magdalena Rukavina (Vienna) wurden gänzlich oder über weite Strecken geschont. Was jetzt kommt, ist Zugabe. "Mit sechs Punkten und dem historischen Achtelfinaleinzug können wir sehr zufrieden sein, aber natürlich wollen wir mehr", betonte Hackl.

Was tut sich auf nationaler Ebene? Die Auslosung der 2. Cup-Runde bescherte das große Linzer Derby. Im Hofmann-Personal-Stadion werden am Samstag oder Sonntag Blau-Weiß/Kleinmünchen und der LASK aufeinandertreffen. In der Bundesliga gab es kürzlich schon ein Duell, das mit 3:1 an die Blau-Weißen ging.

