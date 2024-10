Arnautovics Botschaft an die Kritiker: "Wir haben euch gezeigt, wer wir sind"

"Jene 22 Minuten, in denen die Österreicher von 1:1 auf 5:1 davongezogen sind, waren das Peinlichste, was ich in meiner 40 Jahre langen Karriere als Fußball-Journalist erlebt habe." Knut Espen Svegaarden, Reporter des norwegischen Boulevardblatts "Verdens Gang" (VG), ging mit der Nationalmannschaft seines Landes nach dem 1:5-Debakel in der Nations League in Linz knallhart ins Gericht.