Arnautovic: "Wir werden gegen Italien andere Lösungen finden"

Mit seinem 34. Treffer zog Österreichs Rekordspieler Arnautovic in der ewigen Torschützenliste mit Hans Krankl gleich. "Es ist mein Job, Tore zu schießen", gab er sich nach dem Sieg locker. Warum er das Spiel positiv sah, obwohl es beinahe eine Blamage gegeben hätte: "Es geht darum, dass wir gewinnen und ein gutes Spiel zeigen. Wir haben beides gemacht und genügend Chancen herausgespielt." Gegen Italien erwartet Arnautovic am Sonntag ein ganz anderes Spiel. "Der Trainer wird das Andorra-Spiel analysieren und zusammenfassen - und dann werden wir andere Lösungen gegen Italien finden."

In der italienischen Serie A ist Arnautovic aktuell mit acht Treffern ein echter Torjäger. Im Nationalteam war es in der Ära von Ralf Rangnick erst sein zweiter Treffer. "Marko hatte vorher einfachere Situationen, um das Tor zu schießen. Es spricht für ihn, dass er den dann mit seinem schwachen Fuß so gemacht hat. Das war sicher die schwierigste von seinen Chancen", sagte Rangnick. Arnautovic wusste, warum sich Österreich so schwer getan hat. "Andorra hat sich hinten sehr gut reingestellt, es waren viele Räume offen. Ab und zu haben wir die Bälle zu langsam gespielt oder hatten Abspielfehler oder falsche Entscheidungen. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem in Ordnung."

Gegen Estland und Aserbaidschan wird es in der EM-Qualifikation nicht einfacher werden. Arnautovic: "Der Trainer wird uns die richtigen Lösungen geben. Natürlich wäre es uns lieber, wenn die Mannschaften mitspielen und aufmachen. Die stellen sich aber hinten rein, versuchen alle Bälle wegzuschießen. Da hilft eine schnelle 1:0-Führung, dann wird alles einfacher. Das ist uns diesmal nicht gelungen."