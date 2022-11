Arnautovic verhinderte die Blamage

Dieses Länderspiel-Kapitel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wird ganz schnell abgeheftet und im hintersten Winkel des Archivs aufbewahrt werden. Marko Arnautovics Volleytor in der 87. Minute verhinderte beim 1:0 (0:0) in Malaga gegen Andorra eine Blamage.

„Ich möchte nicht wissen, was passieren würde, wenn wir das Spiel verlieren. Da würde jeder draufhauen auf uns“, hatte ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner vor dem Spiel gemeint. Von einer Niederlage war man bei 23:1 Torschüssen zwar weit entfernt, von einem spielerischen Feuerwerk allerdings ebenso.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte seine Anfangself ordentlich durchgemischt. So kam auch LASK-Torhüter Alexander Schlager zu seinem ersten Nationalteameinsatz seit dem 31. März 2021 beim 0:4 im WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark. Gestern war Schlager, der bis zur Pause spielte, arbeitslos, Österreichs Gegner kam kaum über die Mittellinie. Die vom Oberösterreicher Gernot Trauner organisierte Abwehr hatte keine Mühe. Im Mittelfeld feierte der gebürtige Linzer Alexander Prass bei seiner ersten Team-Einberufung auch gleich sein Startelf-Debüt.

Zwar dominierte die Rangnick-Elf das Spiel von der ersten Minute an. Gegner Andorra, das von den letzten vier Spielen gegen Liechtenstein (2:1, 2:0), Lettland (1:1) und Moldawien (1:2) nur eines verloren hatte, rührte mit einer Fünfer-Abwehrkette geschickt Beton an. Die beste Chance vor der Pause vergab Michael Gregoritsch, dessen Kopfball an die Latte ging (22.). Der Fünffach-Wechsel von Rangnick zur Pause hatte nichts mit dem Resultat zu tun. So kam auch Marko Arnautovic auf das Feld, der gleich am zweiten Lattenschuss des Spiels beteiligt war. Es war fast eine Kunst, dass Salzburg-Spieler Junior Adamu die ideale Kopfball-Vorlage von Arnautovic aus zwei Metern nicht im Tor unterbrachte (48.). Arnautovic machte es dann im Finish nach einer Sabitzer-Flanke mit seinem Volleytor besser.

Reaktionen

Teamchef Ralf Rangnick: "Es war heute schon ein bisschen ein spezielles Spiel, wenn du auf einen Gegner triffst, der nach vier, fünf Minuten auf Zeit spielt. Da ist es hilfreich, wenn du früh ein Tor schießt. Wir haben aber lange gebraucht. Trotzdem haben wir es insgesamt ordentlich gemacht, wir hatten Aluminiumtreffer und klare Chancen. Es war ein Spiel, wo wir gute Nerven gebraucht haben. Am Ende zählt, dass wir gewonnen haben - und dass wir verdient gewonnen haben, steht außer Frage."

Marko Arnautovic: "Wir haben 90 Minuten das Spiel dominiert. Es ist nicht einfach, wenn sich die Tür nicht öffnet und du das erste Tor nicht machst. Trotzdem haben wir viele positiven Sachen gesehen. Das Resultat war nicht so, wie es sich andere Leute erwartet haben, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen einen Gegner, der sich mit zehn Leuten hinten reingestellt hat. Wir haben viele Sachen gut gemacht und hatten bei den Lattenschüssen Pech."

Andorra - Österreich 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 (87.) Arnautovic

Österreich (3-5-2): A. Schlager (46. Hedl); Posch,

Trauner, Wöber (67. Alaba); Mwene (46. Weimann), X. Schlager (46. Adamu), Grillitsch, Prass (46. Baumgartner); Sabitzer, Kainz; Gregoritsch (46. Arnautovic)

Andorra (5-4-1): Alvarez; Chus Rubio (88. Viladot), Llovera, Guillen, Alavedra, Marc Garcia; Alex Martinez (76. J. Fernandez), M. Vieira (87. Reyes), Rebes (66. Vales), Cervos (87. J. Rubio); R. Fernandez (61. Rosas).

Gelb: Llovera