Anrennen gegen die Übermacht in der Nations League

Nach der Papierform wird Österreichs Nationalmannschaft beim erstmaligen Auftritt in Pool A der Nations League nur eine Nebenrolle spielen. Gegen Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroatien und EM-Halbfinalist Dänemark ist das ÖFB-Team krasser Außenseiter, alles andere als der letzte Platz wäre eine Überraschung.

Weil Testspiele dem engen Terminkalender fast zur Gänze zum Opfer gefallen sind, bezeichnete selbst Teamchef Ralf Rangnick die Nations League als Vorbereitung auf das große Ziel: die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Die Qualifikationsspiele dazu werden am 9. Oktober ausgelost.

Sollte das ÖFB-Team nicht über die EM-Qualifikation das Endrunden-Ticket lösen, bietet die Nations League wohl eine zweite Chance, auch wenn Österreich aus Pool A absteigt: Drei Endrunden-Teilnehmer werden erneut über die Nations League vergeben, das Procedere hat die UEFA noch nicht bekannt gegeben. Ausgehend von der Regelung zur jüngsten EM spielen die vier besten nicht qualifizierten Teams der Pools A, B und C um die Endrundenplätze. Wenn wie erwartet fast alle Nationen des Pools A über die EM-Qualifikation bei der Endrunde dabei sind, ginge für Österreich die Hintertür über das Nations-League-Play-off auf.

Drei von vier Debüts erfolgreich

Alle Rechenspiele kann das ÖFB-Team hinfällig machen, wenn in der EM-Qualifikation der Endrunden-Startplatz fixiert wird. Anlauf nimmt Österreich am Freitag in Osijek gegen Kroatien. Hoffnung auf einen guten Beginn macht der Blick auf die Teamchef-Debüts der jüngeren Vergangenheit: Drei der vier Vorgänger von Ralf Rangnick haben bei der Premiere gewonnen. Franco Foda siegte am 14. November 2017 im Testspiel gegen Uruguay, unter Interimstrainer Willi Ruttensteiner gelang am 7. Oktober 2011 in Aserbaidschan ein 4:1 in der EM-Qualifikation, Dietmar Constantini startete am 1. April 2009 mit einem 1:0 über Rumänien in der WM-Qualifikation. Nur die sechsjährige Ära von Marcel Koller hatte am 16. November 2011 mit einem 1:2 in der Ukraine begonnen.