Andreas Gahleitner: Vom Blau-Weiß-Co-Trainer zum Teamchef?

Zweiter Akt in der Fußball-Unter-21-EM-Qualifikation, eine zentrale Frage: Wer nimmt am Dienstag (18 Uhr, ORF Sport+) in der Rieder Innviertel-Arena beim Match gegen Bosnien-Herzegowina als Chef auf der österreichischen Bank Platz? Werner Gregoritsch, der schon den bescheidenen Auftakt am Freitag auf Zypern (1:1) krankheitsbedingt via Stream vom Hotelzimmer aus verfolgt hat, befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung, der 65-Jährige wackelt aber. Gesundheit geht vor.