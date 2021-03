Wie schon beim 2:2 in Schottland überraschte Teamchef Franco Foda mit seiner Formation: Nach zwei Jahren mit einem 4-2-3-1 in Pflichtspielen hatte er schon in Glasgow ein 3-4-1-2 aufgestellt, gegen die Färöer war es ein 4-3-3. Die Idee zum Auftakt der WM-Qualifikation war es gewesen, mit schnellen Kombinationen durch die Mitte die weniger beweglichen Verteidiger der Schotten auszuspielen. Sie war nachvollziehbar, die wie so oft angezogene Handbremse verzerrte sie aber bis zur