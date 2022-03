Überdimensional steht er da, dieser Gareth Bale – zumindest auf dem Foto, das die Wand der Katakomben jener Arena ziert, in dem Österreichs Fußball-Nationalmannschaft heute gegen die Waliser den vorletzten Schritt zur WM 2022 machen möchte. Von dort aus sind es nur noch wenige Meter auf das Spielfeld des 33.000 Zuschauer fassenden Cardiff City Stadium, in dem der gleichnamige Klub seine Spiele in der zweithöchsten englischen Liga austrägt. An Bale gibt es kein Vorbeikommen.