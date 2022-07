Als Jubilarin Sarah Zadrazil Thomas Müller besiegte

Sarah Zadrazil, die gestern im Fußball-EURO-Viertelfinale gegen den achtmaligen Champion Deutschland im Brentford Community Stadium ihr 100. Länderspiel für Österreich bestritt, hatte schon vor dem Anpfiff ein Match gegen einen Mann aus dem großen Nachbarland gewonnen. Weltmeister Thomas Müller (32), Starspieler des FC Bayern und damit Vereinskollege von Zadrazil, traf sich im Juni mit der 29-Jährigen, um ein Video für seine Serie "Thomas Müller’s Da schau hin!" zu drehen.

Sarah Zadrazil stellte sich der Herausforderung von Thomas Müller mit Bravour. Bild: YouTube

Die laufstarke Mittelfeldregisseurin, die in Bad Ischl das Licht der Welt erblickt hatte und in St. Gilgen aufgewachsen war, nahm die Challenge an und schlug den Superstar prompt. Im sogenannten Tic-Tac-Toe-Duell, bei dem die Kontrahenten versuchen, mit dem Fuß drei Kreise beziehungsweise Kreuze in einer Reihe (auf einer Wand) mit dem Ball herauszuschießen, sind technische Fertigkeiten und Köpfchen gefragt.

Zadrazil setzte sich nach 0:1-Rückstand mit 2:1 durch, Müller, der bei den Bayern wie Zadrazil die Trikotnummer 25 trägt, witterte daraufhin scherzhaft "Betrug", um anschließend wieder ernst zu werden. "Ich drücke Sarah bei der Fußball-EM in England genauso die Daumen wie dem DFB-Frauenteam", schrieb Müller. Da konnte er noch nicht ahnen, dass es zu einem K.-o.-Duell in der Runde der letzten acht kommen würde.

"Es war ein seltener Kontakt. Thomas Müller ist sehr sympathisch, es war ein sehr guter Austausch auch abseits der Kameras", gab Zadrazil Einblick in das Treffen. Sie steht bei den Münchnerinnen noch bis 2023 unter Vertrag. "Es ist cool, wenn ich zurückblicke, wo ich mittlerweile spiele und dass ich bei den Bayern so eine Rolle einnehme."

100.000 Follower auf Instagram

Für Zadrazil, die in der rot-weiß-roten Equipe den "Neuner" trägt und in Kooperation mit einem Sportartikelhersteller und einem Energydrink-Produzenten in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, hätte es kein attraktiveres Match anlässlich ihres Jubiläums geben können.

Ein paar Stunden vor ihrem 100. Länderspiel begrüßte sie auf Insta-gram ihren 100.000sten Follower. Auch das trägt dazu bei, die Popularitätswerte des Frauenfußballs zu steigern. Das ist ein Ziel, das nicht nur Zadrazil verfolgt, man kann durchaus von einer Mission des Nationalteams sprechen. Zadrazil postete vor dem ersten Gruppenspiel vor mehr als 68.000 Fans in Old Trafford gegen England ein Foto, das sie als Kind im bunten Kleidchen zeigt. Natürlich mit einem Fußball in der Hand.

Zadrazil wollte als Kind „nur kicken“. Bild: Instagram/sarah_zadrazil27

"Wer hätte damals gedacht, dass ich einmal auf so einer großen Bühne mein Land bei einer Europameisterschaft vertreten würde? Ich kann nicht versprechen, dass wir erfolgreich sein werden, aber allen Mädchen da draußen sagen, dass ich alles geben und dieses Trikot mit Stolz tragen werde. Ich mache das für sie, um ihnen zu zeigen, dass es möglich ist, einen Traum zu leben", schrieb Zadrazil. "Glaubt immer an euch selbst, träumt groß und lasst euch von niemandem sagen, dass ihr etwas nicht könnt. Das ist unsere Zeit – und ich bin mehr als bereit zu zeigen, was es bedeutet, eine starke Frau zu sein."

Sarah Puntigam (1. FC Köln), mit 124 Team-Einsätzen Österreichs Rekord-Internationale, lobt die "fußballverrückte" Zadrazil in den höchsten Tönen. "Sie ist eine unglaublich liebe Person, sehr herzlich und immer für einen Spaß zu haben. Auf dem Platz ist sie einfach ein Wahnsinn – eine Kämpferin, auf die sich jede verlassen kann." Sie läuft und läuft und läuft.