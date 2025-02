Alexander Schriebl: Sein Sprung ins kalte Wasser

Ich bin unglaublich guter Dinge", sagt Alexander Schriebl, aus dem der Berufsoptimist spricht. Im Innviertel – zunächst in der Vorbereitung in der Therme Geinberg, dann am Freitag in der Nations League in Ried gegen Schottland – schreibt der 46-jährige Salzburger sein erstes Kapitel in neuer Rolle: Seit 23. Jänner ist der Familienvater (verheiratet mit Sandra, zwei Kinder) Cheftrainer des Fußball-Frauen-Nationalteams.