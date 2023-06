Alaba zieht in einen elitären Kreis ein

Der Countdown läuft, der Schlager in der Fußball-EM-Qualifikation am Samstag in Belgien lässt keine Schonzeit zu. Das gilt auch für Österreichs Teamkapitän David Alaba, der unmittelbar nach der Geburt seines zweiten Kindes in das Camp in Windischgarsten einrückte und in der gestrigen Einheit (nach 15 Minuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit) am Ball war. Der 30-Jährige steht vor einem Jubiläum. Er wird in Brüssel zum 100. Mal das ÖFB-Trikot überstreifen.

Der Wiener debütierte am 14. Oktober 2009 beim 1:3 in Saint-Denis gegen Frankreich – übrigens im Alter von 17 Jahren und 112 Tagen. Nur Tormann Ernst Walter Joachim war bei seiner Premiere am 4. November 1917 gegen Ungarn um 172 Tage jünger gewesen.

Am Samstag zieht Alaba in einen elitären Zirkel ein. Vor ihm haben nur Marko Arnautovic (106 Ländermatches), Andreas Herzog (103) und Aleksandar Dragovic (100) den Hunderter geknackt.

Verteidiger Philipp Lienhart ist davon noch weit entfernt. Der 26-jährige Freiburg-Spieler hat elf Einsätze hinter sich und ein gutes Gefühl mit Blickrichtung Belgien, auch wenn kein Geringerer als Torjäger Romelu Lukaku (Inter) zu seinem unmittelbaren Gegenspieler werden könnte. "Wir werden ihn analysieren. Die Roten Teufel müssen sich auf harte Gegenwehr gefasst machen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir haben eine sehr gute Mannschaft", betonte Lienhart.

Onur Cinel, Assistent von Teamchef Ralf Rangnick, bleibt dem Österreichischen Fußballbund erhalten, obwohl der 37-jährige Deutsche den Cheftrainerposten bei Zweitligist Liefering übernimmt. "Das ist eine klassische Win-win-Situation." ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel erwartet sich durch die Kombination "einen absoluten Mehrwert für den ÖFB".

