Ja, der europäische Fußballverband UEFA kann gnadenlos sein. Das haben zuletzt nicht nur jene Vereine zu spüren bekommen, die sich mit der Idee einer Super League selbstständig machen wollten. Auch den Fußball-Nationalmannschaften wird kein Millimeter Spielraum gelassen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Die ÖFB-Auswahl befindet sich bereits jetzt, beim ersten Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf, in einer "Blase". Der Kontakt zur Außenwelt ist strengstens untersagt. Keiner darf hinaus – und schon gar nicht hinein. Als kleiner Kompromiss dürfen nach dem Länderspiel-Doppel in England (am Mittwoch in Middlesbrough) und gegen die Slowakei (Sonntag in Wien) zumindest die Familien noch einmal auf Besuch kommen, ehe dann am Dienstag (8. Juni) mit der Abreise ins EM-Basiscamp nach Seefeld endgültig die Rollbalken heruntergelassen werden. Besonders schwierig ist dies natürlich für Spieler wie den Jung-Papa Florian Grillitsch, der zuletzt meinte: "Wenn man die Familie so lange nicht sehen kann, ist es schon schwierig. Bei allem Verständnis, kein Risiko einzugehen, würde es bestimmt ein schlüssiges Konzept geben, um den Besuch der Familie erlauben zu können." Das sieht man bei der UEFA anders.

Auch an öffentliche Trainings oder gar das Vergeben von Autogrammen ist schon gar nicht zu denken. Damit kommen wir auf mindestens 26 Tage der Selbstisolation – sollte Österreichs Team die Gruppenphase überstehen, dann wird es auch noch die eine oder andere Woche mehr.

Hintereggers Warnung

Wie gut die Stimmung im Team am Ende tatsächlich sein wird, hängt ohnehin in erster Linie von den Resultaten ab. "Vor fünf Jahren haben wir bei der Europameisterschaft unser blaues Wunder erlebt. Damals haben wir gedacht, wir können den Schalter leicht umlegen – das war aber nicht der Fall. Diesmal müssen wir das genau andersrum machen", sagte Abwehrspieler Martin Hinteregger. Die vergangenen enttäuschenden Teamlehrgänge sollten diesbezüglich Warnung genug sein. "Es wird ganz wichtig sein, dass wir schon in den Testpartien voll da sind."

Marko Arnautovic wird am Mittwoch beim Test gegen England allerdings noch fehlen. Eine in China erlittene Muskelverletzung macht ihm schon länger zu schaffen. Für einen Einsatz am Sonntag gegen die Slowakei sollte es allerdings reichen. Auch Karim Onisiwo (Knie) und Stefan Ilsanker (Verkühlung) mussten das gestrige Training auslassen.

Der EM-Kalender des österreichischen Nationalteams

Terminplan:

bis 31. Mai: Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf

1. Juni: Abflug nach England

2. Juni: Länderspiel in Middlesbrough gegen England

3. Juni: Rückflug nach Wien

3. bis 7. Juni: Trainingslager in Wien

6. Juni: Länderspiel gegen die Slowakei in Wien

8. Juni: Einzug ins EM-Basecamp in Seefeld

12. Juni: Flug nach Bukarest

13. Juni: Österreich - Nordmazedonien, nach dem Spiel Rückflug nach Österreich

16. Juni: Flug nach Amsterdam

17. Juni: Niederlande - Österreich

18. Juni: Rückflug nach Österreich

20. Juni: Flug nach Bukarest

21. Juni: Ukraine - Österreich; sofort nach dem Spiel Rückflug nach Österreich

26. bis 29. Juni: Gelingt der Aufstieg ins Achtelfinale, wird je nach Gruppenplatzierung an einem dieser Tage in London, Budapest, Bukarest oder Glasgow gespielt.