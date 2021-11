Ab 20.45 Uhr live: ÖFB-Team gegen Moldau vor Pflichtsieg

Die Österreicher gehen in Klagenfurt als klarer Favorit ins abschließende Heimspiel der WM-Qualifikation gegen das sieglose Tabellenschlusslicht Republik Moldau. Erst danach wird im ÖFB über die Zukunft von Teamchef Franco Foda entschieden.

Im Tor gibt es im Vergleich zu den letzten Länderspielen einen Wechsel: Heinz Lindner spielt anstelle von Daniel Bachmann, der in den vergangenen zwölf Länderspielen seit Anfang Juni das ÖFB-Tor gehütet hatte. Für Lindner wird es das 29. Länderspiel, sein erstes seit dem 4:1-Sieg in der EM-Qualifikation in Nordmazedonien am 10. Juni 2019.

Alle anderen Umstellungen, die Teamchef Franco Foda für den Abschluss der WM-Quali gegenüber dem 4:2 am Freitag gegen Israel an seiner Startformation vornahm, fielen erwartungsgemäß aus. Andreas Ulmer ersetzt als Linksverteidiger den abgereisten David Alaba, Aleksandar Dragovic rückt anstelle des gesperrten Martin Hinteregger in die Innenverteidigung. Auf dem rechten Flügel erhielt nach seinem Doppelpack als "Joker" gegen die Israelis Louis Schaub den Vorzug gegenüber Alessandro Schöpf.

Aufstellung Österreich: Lindner - Trimmel, Lienhart, Dragovic, Ulmer - Seiwald, Grillitsch - Schaub, Sabitzer, Grüll - Arnautovic

Das Spiel im Liveticker: