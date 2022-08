ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck beendet Karriere

Das ÖFB-Team verliert zwei wichtige Stützen: Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Lisa Makas gaben am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt.

"Die Entscheidung ist den letzten Wochen gereift. Mein Ziel war immer, mein Karriereende selbst bestimmen zu können", sagte die 31-jährige Schnaderbeck, die als Kapitänin bei der EM zuletzt in England bis ins Viertelfinale (0:2 gegen Deutschland) führte. Die Grazerin trug 83 Mal das Nationalteamtrikot.

"Körperlich bin ich öfter über meine Grenzen gegangen, zuletzt bei der EM. Aber ich hätte mir nie einen schöneren Abschied vorstellen können, als mit dem Nationalteam bei der Euro", bezeichnete Schnaderbeck mit den Tränen kämpfend das ÖFB-Team als "zweite Familie". "Trotz meiner Verletzungen und schweren Pausen, kann ich mit sehr viel Dankbarkeit auf 15 Jahre Profi-Fußball zurückblicken", sagte die ehemalige FC-Bayern- und Arsenal-Spielerin.

Die Pressekonferenz im Live-Stream:

Neben der Mittelfeldspielerin Schnaderbeck zieht sich auch Angreiferin Makas zurück. "25 Jahre habe ich das gemacht, was mich erfüllt hat. Es war eine besondere Zeit", sagte die 30-Jährige, die es in 74 Länderspielen auf 20 Tore brachte.

Für die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann wartet zum Auftakt der WM-Qualifikation ein Brocken: Am 3. September trifft Österreich in Wiener Neustadt auf Europameister England. Beim EM-Turnier unterlag das ÖFB-Team den Gastgeberinnen im Eröffnungsspiel knapp mit 0:1.

Steiler Karriereweg

Schnaderbeck wechselte mit 16 Jahren von LUV Graz zum FC Bayern, für den sie elf Jahre (2007-2018) spielte. Mit den Münchnern gewann die Steirerin zweimal den deutschen Meistertitel (2014/15 und 2015/16), ehe sie 2018 zu Arsenal weiterzog und mit den Londonern in der ersten Saison auch den englischen Meistertitel holte. Im vergangenen Frühjahr spielte die Masters-Absolventin der Wirtschaftspsychologie für Tottenham Hotspur, um Matchpraxis für die EM in England zu sammeln.

Makas war fünf Jahre lang ebenfalls als Legionärin in Deutschland aktiv und stürmte für SC Freiburg und MSV Duisburg. Im Sommer 2020 kehrte die Niederösterreicherin in die Heimat zurück und feierte mit dem SKN St. Pölten 2020/21 den Meistertitel. Im Frühjahr ließ die 30-Jährige ihre Karriere bei Austria Wien ausklingen, wo sie künftig als Funktionärin tätig sein wird. Makas ist mit 19 Treffern in 74 Länderspielen die vierterfolgreichste Torschützin im ÖFB-Team.

Das Duo verbindet nicht nur sportliche Erfolge mit dem Nationalteam, sondern auch jahrelange Verletzungsprobleme im Kniebereich. Bei Schnaderbeck riss das Kreuzband des rechten Knies bei ihrem Pflichtspieldebüt mit 17 Jahren für Bayern München, sie musste insgesamt acht Knieoperationen über sich ergehen lassen. Die Steirerin, die mit 16 Jahren im Nationalteam debütierte, hat seit der EM 2017 nur noch 24 Länderspiele absolvieren können, fehlte auch im EM-Viertelfinale 2022 gegen Deutschland (0:2) und macht nach 83 Länderspielen und zwei Toren Schluss.

