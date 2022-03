2:2  Bei Fodas Abschied gab es zwar keinen Sieg, dafür aber eine Aufholjagd

Mit einem 2:2 (0:1) gegen Schottland ging gestern nach 1612 Tagen die Ära von Franco Foda zu Ende. Michael Gregoritsch (75.) und Alessandro Schöpf (82.) machten dabei aus einem 0:2 noch ein spätes Remis.

Ab heute starten der ÖFB und Österreichs Fußball in eine neue, noch ungewisse Zukunft. Von der Professionalität bei der Teamcheffindung wird wohl auch die Zukunft von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel abhängen, der in den nächsten Tagen mit den ersten Gesprächen beginnen wird. Allzuviel Zeit bleibt nicht. Bis zum 29. April, dem Datum der nächsten Präsidiumssitzung, soll alles stehen.

Gestern konnte der verbliebene Rest von 18 Kaderspielen dem scheidenden Teamchef zwar keinen Sieg, dafür aber zumindest eine Aufholjagd schenken. Die 6600 Zuschauer im Wiener Ernst-Happel-Stadion bedeuteten wider Erwarten keinen Minusrekord bei ÖFB-Teamspielen im Nationalstadion. Dennoch wurde auf eine Ehrung von Aleksandar Dragovic verzichtet, der gestern sein 100. Länderspiel absolvierte und damit der zweite ÖFB-Teamspieler nach Andreas Herzog (103 Spiele) im dreistelligen Bereich ist.

In Franco Fodas letzte Nationalteam-Anfangself rutschten Torhüter Daniel Bachmann, Stefan Ilsanker in der Dreier-Abwehrette sowie Valentino Lazaro, Andreas Ulmer und Sasa Kalajdzic im Vergleich zum Wales-Match ins Team. Der 0:1-Rückstand war unglücklich, aber auch vermeidbar. Nach einem Eckball verlor Hinteregger an der zweiten Stange das Kopfballduell gegen Hanley. Dessen Kopfball sprang von der Latte zurück, landete von dort allerdings direkt bei Hendry, der zum 0:1 einköpfelte (28.).

Tore nach Umstellungen

Nach der Pause fiel unmittelbar in die erste echte Drangperiode des ÖFB-Teams das 0:2. Tierney traf auf Höhe des Elfers per Direktabnahme zum 0:2 (56.). Für den späten Umschwung waren zwei Joker und die Umstellung auf ein 4-4-2-System verantwortlich. Michael Gregoritsch traf eine Minute nach seiner Einwechslung nach Ulmer-Flanke per Kopf zum 1:2 (75.). Alessandro Schöpfs Weitschuss vom Sechzehner zum 2:2 konnte Schottlands Keeper Gordon nur nachsehen (82.). "Wir wollten dem Trainer einen Sieg zum Abschied schenken", sagte Aleksandar Dragovic. "Er hat viel Kritik eingesteckt für Leistungen, für die wir Spieler verantwortlich waren."

Ab jetzt beginnt der Neuanfang – hoffentlich unter den richtigen Voraussetzungen. (haba)