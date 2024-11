2001 in Kasachstan: Als die Spieler das Hotel nicht betreten wollten

Österreichs Fußball-Nationalteam wird es während des 24-stündigen Aufenthalts in Kasachstan an nichts fehlen. Man ist in Almaty in einem Luxushotel einquartiert, Teamkoch Fritz Grampelhuber ist bereits seit Wochenbeginn vor Ort. Und sogar eine Schlafexpertin wurde zu Rate gezogen, um die Spieler auf das Überbrücken von vier Stunden Zeitunterschied einzustellen. Die Ankunft war für 1 Uhr früh Ortszeit, das Frühstück für 12.30 Uhr angesetzt.