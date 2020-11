15 Spieler fehlen bei Österreichs Tagesausflug nach Luxemburg

Das hat es beim österreichischen Fußball-Nationalteam in den vergangenen Jahrzehnten nie gegeben: Erst heute Vormittag hebt der Charterflieger des Teams in Richtung Luxemburg ab. Um 20.30 Uhr erfüllt man dann die Pflicht des freundschaftlichen Länderspiels gegen Luxemburg – mit einer Auswahl, die in dieser Zusammenstellung wohl auch nie wieder auf dem Platz stehen wird. Es gibt insgesamt 15 Ausfälle.

Die durch die Dreifach-Belastung in Deutschland besonders beanspruchten fünf Legionäre David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner und Stefan Lainer werden geschont. Die Salzburger Cican Stankovic und Andreas Ulmer wurden nach ihren negativen Corona-Tests entgegen der ursprünglichen Ankündigung von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zwar doch nachnominiert. Allerdings erst für die Nations-League gegen Nordirland (Sonntag) und Norwegen (Mittwoch). Dazu kommen die vier verletzten Alessandro Schöpf, Florian Kainz, Konrad Laimer und Stefan Posch – sowie Marko Arnautovic (in China) und Florian Grillitsch (persönliche Gründe).

Philipp Wiesinger Bild: gepa

Wiesinger nachnominiert

Weil neben Alaba und Ulmer auch noch Maximilian Ullmann (Vorsichtsmaßnahme nach einer positiven Pool-Testung bei Rapid) und Marco Friedl (Reisebeschränkungen) fehlen, hat Teamchef Franco Foda keinen linken Außenverteidiger im Kader. Möglicherweise muss LASK-Spieler Reinhold Ranftl die Seite wechseln. Foda nominierte als Alternative Philipp Wiesinger nach: Der 26-Jährige wurde erstmals einberufen und ist der insgesamt fünfte Athletiker im aktuellen Team-Kader.

Als Teamchef darf sich Foda natürlich nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit der heutigen Partie stellen. "Es gibt keine sinnlosen Spiele. Wir können noch etwas im Hinblick auf die Nations League ausprobieren." Die Aufstellung wird erst am Nachmittag fixiert. "Man muss halt aktuell viel improvisieren und flexibel sein. Wir müssen auch abwarten, was sich im Lauf des Tages entwickelt. Wir bewegen uns ja in Zeiten, in denen sich stündlich etwas verändern kann. Die vergangenen beiden Tage waren bereits turbulenter als erwartet." Als Kapitän dürfte heute Martin Hinteregger das ÖFB-Team anführen. "Für Spieler wie mich, die nicht im Europacup dabei sind, stellen auch drei Länderspiele in Serie kein Problem dar."

Luxemburg im Aufwind

Gegner Luxemburg befindet sich auch dank einiger Einbürgerungen im Aufwind. Leandro Barreiro, Spieler beim FSV Mainz mit portugiesischen Wurzeln, hat einen Marktwert von vier Millionen Euro. Heute wird Teamchef Luc Holtz allerdings eine B-Elf aufstellen, weil die Luxemburger kommende Woche einen besonderen Erfolg in der Nations League feiern könnten. Sie gehen im Pool C als Tabellenführer der Gruppe mit Montenegro, Aserbaidschan und Zypern in die entscheidenden beiden Gruppenspiele. Bei einem Aufstieg würde man im Pool B dann auf einer Ebene wie aktuell Österreich spielen.

