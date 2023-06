1:1 - Österreich holte in Belgien wichtigen Punkt 

Die Belgier waren dem Sieg vor allem nach der Pause deutlich näher. In der Tabelle bleibt Österreich damit (bei einem Spiel mehr) drei Punkte vor den Belgiern und vier vor dem Dienstag-Gegner Schweden.

Das Brüsseler König-Baudouin-Stadion ist schon ordentlich in die Jahre gekommen. Ähnlich, wie im Wiener Ernst Happel Stadion kann man sich schon gar nicht mehr erinnern, seit wann konkret über die Sanierung oder Erneuerung gesprochen wird. Und auch mit knapp 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion mit Laufbahn war die Stimmung bei Weitem nicht so elektrisierend wie beispielsweise bei den Partien von Nachbar Niederlande. Auch das spielte der ÖFB-Auswahl zumindest zu Beginn in die Karten.

Teamchef Ralf Rangnick hatte dem Team das Motto „Jeder muss zu 100 Prozent an den Sieg glauben, um eine Chance darauf zu haben“, mit auf den Weg gegeben. Das Team setzte die Anweisung von der ersten Minute an um. Und das betraf nicht nur die offensive 4-4-2-Aufstellung, in der Marko Arnautovic gemeinsam mit Michael Gregoritsch stürmte - wobei sich der Freiburg-Legionär Gregoritsch immer wieder extrem weit zurückfallen ließ, um keine Lücken im Zentrum zuzulassen. Es sollte ein Schlüssel in der Anfangsphase sein, in der die Belgier – wenn überhaupt – dann meist nur über die Flügel gefährlich wurden.

Und das, obwohl mit Konrad Laimer Österreichs bester Spieler im Zentrum verletzt auf der Tribüne Platz nahm. Mit vereinten Kräften klappte es trotzdem. Xaver Schlager stand nach seiner langen Verletzungspause zum ersten Mal seit Monaten wieder in der Anfangself, und sicherte gemeinsam mit seinem künftigen Teamkollegen bei RB Leipzig, Nicolas Seiwald, das Zentrum ab.

In der Defensive bildete David Alaba bei seinem „Hunderter“ gemeinsam mit Philipp Lienhart die Innenverteidigung, außen hatte man mit Stefan Posch (rechts) und Maximilian Wöber (links) wuchtige Unterstützung. Österreichs Team versuchte es von der ersten Minute an mit Pressing - und das erfolgreich, weil man erst gar keine Anfangsoffensive der Gastgeber aufkommen ließ.

Torhüter Alexander Schlager hatte in der ersten halben Stunde praktisch nichts zu tun. Sein Gegenüber, Real-Madrid-Star Thibaut Courtois zwar auch nicht – und dennoch führte die ÖFB-Auswahl nach 22 Minuten mit 1:0. Nach einer Ecke von Patrick Wimmer kam der Ball zu Michael Gregoritsch. Dessen Mischung aus Schuss und Vorlage wurde von Belgiens Orel Mangala so unglücklich abgefälscht, dass Courtois keine Abwehrchance hatte.

Es dauerte bis zur 41. Minute, ehe die Belgier wirklich gefährlich wurden – doch Dodi Lukebakio Schuss ging knapp am Tor vorbei. Da wäre Schlager nicht mehr an den Ball gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Belgier allerdings bereits das Kommando übernommen – ohne deshalb vorerst noch extrem zwingend zu werden.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick reagierte zur Pause. Für den Gelb-Rot gefährdeten Maximilian Wöber, der auch in der einen oder anderen Situation nicht gut ausgesehen hatte, kam Philipp Mwene. Am Spielverlauf änderte das nichts. Die Belgier drückten von Minute zu Minute mehr – und hatten damit schließlich Erfolg. Im ersten Versuch war ein Weitschuss von Top-Star Romelu Lukaku noch knapp vorbeigegangen (59.). Drei Minuten später konnte der Inter-Mailand-Spieler erneut abziehen – diesmal hatte Alex Schlager beim Schuss aus 17 Metern keine Chance (62.).

Bereits davor hatte Rangnick Florian Kainz (für Patrick Wimmer) und Marcel Sabitzer (für Marko Arnautovic) gebracht. Zumindest war das 1:1 so etwas wie ein Weckruf für die heimische Offensive. Zwar machten die Belgier weiter Druck. Eine Top-Chance auf das 2:1 hatte aber aber auch die ÖFB-Auswahl. Erst wurde Marko Arnautovic alleine vor Courtois wegen Abseits zurückgepfiffen (58.). Mit der Parade des Abends konnte Courtois das sicherscheinende 2:1 von Stefan Posch verhindern (68.). Aus dem Abpraller konnte Xaver Schlager kein Kapital schlagen.

Auch das Finish gehörte den Belgiern – die durch Carrasco (75.) und Lukaku (80.) scheiterten. Auf der Gegenseite zof Michael Gregoritsch im Konter im eins gegen eins an Belgiens Leander Dendoncker den Kürzeren. Ein Sieg wäre allerdings auch zu viel des Guten gewesen. Zumal Romelu Lukaku die ÖFB-Auswahl in der 90. Minute beinahe noch geschockt hätte - und weil Youri Tielemans mit dem letzten Schuss des Spiels nur die Latte traf...

