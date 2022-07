0:2  Österreichs Team verlangte den Deutschen alles ab

Es hat nicht sollen sein. Österreichs Frauen-Fußballteam verlässt England erhobenen Hauptes und mit der Erinnerung an eine weitere Glanzleistung im prestigeträchtigen EURO-Viertelfinale, das Rekord-Champion Deutschland mit Trauerflor wegen des Ablebens von Stürmer-Legende Uwe Seeler 1:0 (1:0) gewann. Die rot-weiß-rote Equipe war in Brentford nicht vom Glück verfolgt, sie verzeichnete drei Aluminiumtreffer, die Nummer fünf der Welt auch zwei.

„Wenn es denn so sein sollte, bin ich absolut bereit und freue mich“, sagte Marina Georgieva (25/zuletzt SC Sand/D, derzeit vereinslos), um am Donnerstag ins kalte Wasser zu springen und den Platz von Viktoria Schnaderbeck in der Startelf einzunehmen. Die Kapitänin, die im Gruppenfinale gegen Norwegen (1:0) über die Schmerzgrenze gegangen war, gab wegen ihrer Knieprobleme schweren Herzens w. o. Am außergewöhnlichen Spirit und an der Leidenschaft der rot-weiß-roten Equipe änderte das nichts.

„Bis zum Umfallen“

Carina Wenninger, Österreichs längstdienende Deutschland-Legionärin (seit 2007 beim FC Bayern, in Kürze bei der AS Roma), führte die FIFA-Weltranglisten-21. in ihrem 120. Ländermatch mit der Schleife um den Arm auf den Rasen des schmucken und mit 16.025 Fans nahezu vollen Community Stadiums, UEFA-Mitarbeiter verteilten vor der Arena Klatschfächer, der Lärmpegel stieg. Und wie.

„Wir müssen laufen und kämpfen bis zum Umfallen“, hatte Wenninger betont. Worten folgten Taten – natürlich auch bei Mittelfeldregisseurin Sarah Zadrazil (FC Bayern), die vor den Augen von Mama Susanne und Papa Ingo ihren 100. Einsatz für Rot-weiß-rot hatte.

Auch die Eltern der Frankenburgerin Laura Wienroither, Nicole und Klaus, gehörten zu den Glücklichen, die Flugtickets nach London ergattert hatten. In Summe waren vielleicht (grob geschätzt) 300 österreichische Fans auf den Tribünen, die Deutschen hatten da ein deutliches Übergewicht. Auf dem Spielfeld keineswegs. Österreich bot den Rekord-Europameisterinnen die Stirn – mit wirkungsvollem Pressing, einer enormen Zweikampfstärke und auch gepflegtem Offensivspiel über die Flügel. In der ersten Viertelstunde lag eine rot-weiß-rote Führung zweimal in der Luft – zuerst bei einer feinen Einzelaktion von Julia Hickelsberger-Füller, deren Abschluss zu zentral ausfiel (9.). Kurz darauf fehlten Georgieva bei einem Stangen-Kopfball Zentimeter (13.).

Das waren Wirkungstreffer für die mit drei Siegen durch die Vorrunde marschierte DFB-Auswahl, die aber die Qualität hat, aus dem Nichts zuzuschlagen. So geschehen in der 25. Minute. Klara Bühl überlief auf dem linken Flügel Wenninger, DFB-Kapitänin Alexandra Popp ließ den Ball elegant durch für Lina Magull (FC Bayern), die unbehelligt zum 1:0 einschob.

Dass es dabei vorerst blieb, war ein Verdienst von ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger, die in der 43. Minute gegen die heranstürmende Svenja Huth mit Fußabwehr klärte. Deutschland nahm den Schwung aus der Kabine mit. Sekunden nach Wiederbeginn hätte es um ein Haar wieder geklingelt, Giulia Gwinns Schuss landete an der Außenstange (46.). Es brannte lichterloh im Strafraum, obwohl London das ideale Fußballwetter servierte. 21 Grad fühlen sich besser an als jene 40,2, die zwei Tage zuvor 20 Fahrminuten entfernt auf dem Flughafen Heathrow gemessen wurden.

Barbara Dunst ist das egal, die marschiert und marschiert. In der 53. Minute zog die Frankfurt-Legionärin aus rund 30 Metern ab und traf die Latte, 240 Sekunden später prallte ein Sarah-Puntigam-Schuss von der Stange zurück (57.). Die Hoffnung lebte bis zur 90. Minute. Dann traf Zinsberger beim Abschlag die heranstürmende Popp – 2:0. Aus der Traum.

Die Erinnerung an die Standing Ovations bleibt.

Deutschland - Österreich Endstand 2:0 (1:0).

Brentford, Brentford Community Stadium, 16.025 Zuschauer, SR Welch (ENG).

Tore:

1:0 (25.) Magull

2:0 (90.) Popp

Deutschland: Frohms - Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch (95. Kleinherne) - Däbritz (64. Lattwein), Magull (64. Dallmann), Oberdorf - Huth (95. Lohmann), Popp, Bühl (83. Brand)

Österreich: Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Georgieva, Hanshaw - Puntigam (81. Höbinger) - Hickelsberger-Füller (72. Naschenweng), Zadrazil, Feiersinger, Dunst - Billa (86. Makas)

Gelbe Karten: Däbritz bzw. Hanshaw, Dunst, Naschenweng