0:1 beim Rekordspiel der ÖFB-Frauen

Der Rückenwind von 10.051 Zuschauern in Austria Wiens Generali-Arena reichte für die ÖFB-Frauen nicht für die Überraschung: Vor der Rekordkulisse im heimischen Frauen-Fußball musste sich das Team von Trainerin Irene Fuhrmann in der Nations League gegen Frankreich mit 0:1 geschlagen geben. "Wir haben eine gute Leistung gezeigt", sagte Kapitänin Sarah Puntigam. "Die Niederlage tut weh."

Schon nach fünf Minuten erwiesen sich die Weltranglistenfünften als Partycrasherinnen: Zuerst verursachte Verena Hanshaw in ihrem 100. Länderspiel mit einem unnötigen Handspiel einen Freistoß, bei diesem wurde Wendie Renard vergessen. Deren Kopfball ging zwar auf Torhüterin Manuela Zinsberger, die Arsenal-Legionärin konnte den Ball aber nicht festhalten – 0:1.

Frankreich dominierte, Österreich hielt dagegen und erkämpfte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Ausgleichschance: Nach einem Freistoß von Barbara Dunst kam Celina Degen an den Ball – doch ihr Abschluss landete an der Latte (45.+2). Nach der Pause fehlte Österreich die Durchschlagskraft, um die WM-Viertelfinalistinnen zu gefährden.

"Wir können gegen eine Top-Nation mithalten"

"Das 0:1 war sehr bitter. Wir haben unsere Chancen gehabt, gegen Frankreich muss man diese nutzen", erklärte Puntigam. "Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt", sagte Barbara Dunst. "Die Fans sind top mitgegangen." Trotz der Niederlage wurde das ÖFB-Team nach dem Schlusspfiff bei einer Ehrenrunde gefeiert.

"Es war das erste Mal, dass Frankreich gegen uns auf Zeit gespielt hat. Das sagt schon einiges aus", sagte Laura Feiersinger. Auch Puntigam nahm das Positive mit: "Wir können gegen eine Top-Nation mithalten."

