Prozess gegen Martin Hinteregger nach kuriosen Szenen vertagt

Kuriose Szenen haben sich am Vormittag am Bezirksgericht in Völkermarkt (Kärnten) abgespielt. Eigentlich hätte Ex-Nationalteamspieler Martin Hinteregger im Mittelpunkt stehen sollen.

Der 32-Jährige wurde in seiner (ehemaligen) Funktion als Spielertrainer seines Heimatvereins Sirnitz angeklagt, weil er bei einem Meisterschaftsspiel einen Zuschauer am Spielfeldrand nach einem Tor umgestoßen hatte. Das Opfer hatte Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Für Hinteregger, der mittlerweile wieder in der Bundesliga bei Austria Klagenfurt spielt, gilt die Unschuldsvermutung.

Am Mittwoch hätte der Prozess steigen sollen. Allerdings merkte man von Beginn, dass der Richter nicht in der Lage war, den Prozess zu führen. Er wurde nach einer knappen Stunde aus dem Gerichtssaal begleitet, wollte aber zuerst noch weitermachen. Nach einer kurzen Beratung kam es dann zu einem Abbruch der Verhandlung. Als Begründung wurde ein medizinischer Notfall genannt.

Autor Harald Bartl Ressortleiter Sport Harald Bartl