Der Mutmacher beim LASK heißt Petar Filipovic: Der nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Abwehr-Routinier sprach aus, worauf es im heutigen Heimspiel gegen Altach (17 Uhr) ankommt, um in der Qualifikationsgruppe nur noch nach oben schauen zu können. "In den kommenden Wochen geht es darum, dass jeder Verantwortung übernimmt." In seinen 225 Minuten nach der zehnmonatigen Verletzungspause erfüllte der 31-Jährige diesen Anspruch.