Dann waren es nur noch vier Punkte (Abzug): Um 15.30 Uhr wurde gestern die Verhandlung über das LASK-Urteil vom Protestkomitee der Fußball-Bundesliga angepfiffen, erst knapp vor 21 Uhr fiel die Entscheidung. Die Strafe für den LASK nach dem Verstoß gegen die Corona-Richtlinien wurde von sechs auf vier Punkte reduziert, die Geldstrafe von 75.000 Euro blieb aufrecht. Obwohl LASK-Präsident Siegmund Gruber das Urteil nicht kommentieren wollte ("Zu einem laufenden Verfahren sage ich nichts") gilt es als sicher, dass der Bundesligist die leicht gemilderte Strafe so nicht hinnehmen wird. Als letzte Instanz bleibt der Gang zum Ständig Neutralen Schiedsgericht. Die Befürchtung, dass nach der letzten Bundesliga-Runde am 5. Juli die Saison auf dem Grünen Tisch in die Verlängerung gehen wird, wird damit Realität werden.

In seiner Begründung führte das Protestkomitee unter dem Vorsitz von Andreas Grundei an, dass im Ergebnis ein Verstoß gegen § 111a ÖFB-Rechtspflegordnung (Fair-Play-Regeln) sehr wohl vorliegt. Allerdings war die unterschiedliche Wertigkeit der Punkte im Grund- und Finaldurchgang zu berücksichtigen. Demgemäß wurde der Punkteabzug für den Finaldurchgang reduziert. Eine "kosmetische Korrektur". Der LASK hatte stets kritisiert, dass mit so einer Strafe in einen laufenden Bewerb eingegriffen wird, was nicht den üblichen Gepflogenheiten entspricht. Die Linzer können nun nach Zustellung des Langbeschlusses innerhalb von vier Wochen die letzte Instanz, das Ständige Neutrale Schiedsgericht, anrufen. Die finale Entscheidung wird damit wahrscheinlich Mitte August – lange nach dem Meisterschaftsfinale – fallen.

Schaden abwenden

Dass LASK-Präsident Gruber ein Urteil nicht so einfach "schlucken" will, hat er vorige Woche untermauert. "Für alle, die mir erklären, dass wir den Instanzenweg nicht wahrnehmen können oder dürfen: Wir müssen es sogar, wir sind dazu verpflichtet, Schaden vom Verein abzuwenden", sagte er Durch die bestehende Sorgfaltspflicht würden die Geschäftsführer ansonsten eine Straftat begehen. In der Tabelle liegt der LASK nach dem Abzug von vier Punkten acht Punkte hinter Spitzenreiter Salzburg und zwei hinter Rapid auf Platz drei.

Den LASK-Kickern steht in diesen Tagen jedenfalls das Wasser bis zum Hals – aber das im positiven Sinn. Sie sind nach dem 2:0-Sieg über Sturm Graz am Sonntag in der Steiermark geblieben und haben in einem Wellness-Hotel in Bad Waltersdorf eingecheckt, wo gestern neben einem Training auch der Spa-Bereich aufgesucht wurde. Der Weg zum Auswärtsspiel am Mittwoch in Hartberg ist also recht kurz.

Rapids Entschuldigung

Rapid hat sich am Montag für das laut Aussendung „geschmacklose“ Fan-Transparent entschuldigt, das vor dem Heimspiel gegen Hartberg stundenlang auf der Tribüne des „Blocks West“ angebracht war. Das Spruchband mit dem nicht jugendfreien, frauenfeindlichen Inhalt wurde vor dem Anpfiff entfernt. Die Montage (wohl auch der Inhalt) war vorher vom Klub erlaubt worden. Die Bundesliga distanzierte sich gestern vom Transparent, erstattete aber keine Anzeige gegen Rapid.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at