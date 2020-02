Zwei Positionen offen: Ismaels Gefühl entscheidet

Der LASK ist bereit für das Frühjahr: Im letzten Testspiel des Trainingslagers in Algorfa gewann der Vizemeister gegen den norwegischen Fußball-Erstligisten Viking Stavanger mit 1:0.

Die Generalprobe für das Cup-Viertelfinale am Samstag im Linzer Stadion gegen Sturm Graz (18 Uhr) machte Trainer Valerien Ismael nicht nur wegen des Ergebnisses zuversichtlich. "Das war ein verdienter Sieg, der uns ein gutes Gefühl gibt. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Mentalität gezeigt." Philipp Wiesinger erzielte den Siegtreffer.

Bis auf die angeschlagenen Alexander Schlager und Petar Filipovic begann jene Elf, die auch gegen Sturm Graz zu erwarten ist – also ohne Zugang Husein Balic. "Die, die im Herbst so erfolgreich gespielt haben, haben einen kleinen Bonus", erklärte Ismael. Balic, der in den vier Testpartien drei Treffer erzielte, muss sich vorerst hinten anstellen. "Wir müssen Geduld haben", sagte Ismael. Der ehemalige St.-Pölten-Spieler soll sich erst an die Spielanlage des LASK gewöhnen, dazu muss er körperlich die ganz anderen Anforderungen erst umsetzen können.

Gestern kehrte der LASK aus Spanien zurück, zwei Positionen werden in dieser Woche noch vergeben: Rene Renner und Marvin Potzmann liefern sich auf der linken Abwehrseite einen Zweikampf, im Sturmzentrum muss sich Ismael zwischen Marko Raguz und Klauss entscheiden. Gegen Stavanger nominierte er Renner und Raguz in der Startelf. "Marko hat noch einmal einen Sprung gemacht", sagte der Trainer, der sich gegen Sturm auf sein Bauchgefühl verlassen wird – ein Luxusproblem. Ismael: "Wir haben eine große Breite."

Reyes an Lustenau verliehen

Deswegen wird Andy Reyes, der als Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ am Ball war, an Zweitliga-Konkurrent Lustenau verliehen. Beim 0:1 im Test gegen Bundesligist St. Pölten war der Costaricaner schon nicht mehr dabei.

Blau-Weiß Linz zahlte beim 0:6 gegen Salzburg Lehrgeld, Trainer Ronald Brunmayr nahm dennoch Positives mit. "Phasenweise haben wir vieles von dem umgesetzt, was wir trainiert hatten." Der Meister, bei dem Zugang Noah Okafor debütierte, habe die Fehler eiskalt bestraft. Warm wird es bei der SV Guntamatic Ried: Der Zweitliga-Winterkönig kam gestern in Belek an, wo im Trainingslager am Dienstag gegen den serbischen Erstligisten Lucani und am Samstag gegen den bosnischen Klub Doboj Kakanj getestet wird.