Zwei Bonuspunkte: Jetzt spielt die Zeit für den LASK

Nachdem das Protestkomitee vom ursprünglichen Sechs-Punkte-Abzug zwei Zähler rückerstattete, könnten die Athletiker heute diesen mit einem Sieg in Hartberg (18.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) übernehmen, sofern Rapid nicht gegen Salzburg gewinnt. Eines ist klar: Der LASK ist auch mit der Reduktion des Punkteabzugs nicht zufrieden.

Warum reicht der LASK Klage vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht ein?

"Auch das Protestkomitee hat den grundlegenden Fehler des erstinstanzlichen Senats 1, der in die laufende Meisterschaft der heurigen Bundesliga eingegriffen hatte, nicht korrigiert", stand in einer Klub-Aussendung. Die Sorgfaltspflicht der Vereinsorgane zwingt den LASK, den vollen Instanzenzug in Anspruch zu nehmen. Schon Manfred Luczensky, Vorsitzender des Senats 1, hatte vor der erstinstanzlichen Entscheidung in den OÖN erklärt, dass man eigentlich nicht in den laufenden Bewerb eingreifen wolle.

Wie geht es weiter?

Nachdem das Protestkomitee dem LASK das Urteil zugestellt hat, beginnt eine Vier-Wochen-Frist zu laufen, in welcher der Klub Klage vor dem Ständigen Neutralen Schiedsgericht einreichen kann. Dessen Entscheidung könnte die Abschlusstabelle verändern. Das wird dann interessant, wenn die Athletiker durch eine weitere Punkte-Rückgabe auf einen besseren Europacupplatz klettern würden. Die Unsicherheit nimmt der Klub in Kauf: "Es ist der LASK selbst, den durch das laufende Verfahren die größte Unsicherheit hinsichtlich der Belegung eines konkreten internationalen Startplatzes betrifft."

Warum könnte der LASK auf die Klage verzichten?

Die letzte Bundesliga-Runde steigt am 5. Juli, weit vor dem Ablauf der Klagsfrist. Die Zeit spielt also für den LASK. Sollten die Athletiker trotz des Vier-Punkte-Abzugs auf Platz zwei einlaufen und mehr als vier Zähler Rückstand auf den Ersten haben, wäre die Entscheidung des Ständigen Neutralen Schiedsgerichts für die Tabelle unerheblich. Es könnte dann sogar zum Eigentor werden, wenn das Schiedsgericht der Argumentation folgt, dass ein Punkteabzug erst 2020/21 schlagend wird. Das würde man wohl nicht riskieren.

