Zulj: "Wir haben eine sehr gute Energie"

SALZBURG. Beim Torjubel nach dem 1:0 gegen Rapid rannte LASK-Spielmacher Robert Zulj zur Ersatzbank, ließ sich das Trikot mit der Nummer 44 geben und zeigte es den 17.560 Fans im Stadion. Es ist normalerweise die Arbeitskleidung von Adil Taoui. Der Franzose hatte sich im Training am Samstag eine schwere Knieverletzung zugezogen und fehlt wohl bis Jahresende. Dass Zulj an den in dieser Saison vier Mal eingewechselten Franzosen dachte, ist ein Hinweis auf eine Stärke des LASK bisher in der Meistergruppe: Qualität und Zusammenhalt spielen Doppelpass.

"Das ist das Gute bei uns", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Die Mannschaft zeige, dass sie von Torhüter Alexander Schlager bis zur den Stürmern Ibrahim Mustapha und Marin Ljubicic eine Einheit sei – "und das ist im Fußball brutal wichtig. Die Burschen sind sehr stabil, spielen einen unglaublichen Fußball." Gleichzeitig belebt der Konkurrenzkampf. "Wir haben eine sehr gute Energie", sagte Zulj, die Wechselspieler tragen ihren Teil dazu bei. "So etwas brauchen wir. Das haben wir im Winter angesprochen, dass wir das erwarten."

Einen zusätzlichen Schub geben die Fans in der Raiffeisen-Arena. "Unglaublich" beschrieb Zulj die Unterstützung in den Heimspielen. "Gemeinsam sind wir LASK" – dieses Klub-Mantra ist aktuell der große Trumpf. Nicht alle Anhänger fühlen sich aber von der Klubführung mitgenommen. In Abwandlung des Mottos hatte der Fanklub "Landstrassler" vor dem Anpfiff vor der Stehplatztribüne ein Transparent mit der Aufschrift "Einsam seid ihr LASK?" angebracht.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer