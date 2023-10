"Riesenkompliment an die Mannschaft", sagte LASK-Kapitän Robert Zulj nach dem hart erarbeiteten 1:0 in der Fußball-Bundesliga gegen Altach. Der 31-Jährige erzielte in der 82. Minute den erlösenden Treffer. "Auch wenn nicht mehr viele Leute im Stadion geglaubt haben, dass wir gewinnen: Wir haben an uns geglaubt, und das ist das Wichtigste.