Es war ein Kraftakt– doch am Ende kämpfte sich der LASK in die Gruppenphase der Europa League. Das 1:1 im Play-off-Rückspiel bei Zrinjski Mostar reichte nach dem 2:1 daheim zum Aufstieg. Die Belohnung soll heute bei der Auslosung in Monaco folgen: Liverpool, AS Roma, Ajax Amsterdam und West Ham United sind vier der möglichen Gegner.