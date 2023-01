Zugang Moses Usor drängt sich beim LASK auf

BELEK. Zum ersten Mal stand LASK-Zugang Moses Usor in der Startelf – und zum ersten Mal traf der 20-Jährige im schwarz-weißen Dress. Das Premierentor des Nigerianers war nur ein Grund, warum Trainer Dietmar Kühbauer nach dem 3:1 gegen ZSKA Sofia im Trainingslager wie die Sonne in Belek strahlte. "Wir haben den bulgarischen Tabellenführer über 90 Minuten klar dominiert und hätten sogar noch höher gewinnen können."

Usor heizt den Konkurrenzkampf in der Offensive an. Der rechte Flügelstürmer durfte sich mit der ersten Garnitur zeigen und nutzte seine Chance, nicht nur wegen des Tores nach der Vorlage von Keito Nakamura. Kühbauer: "Vom gesamten Team, Defensive wie Offensive, war das wirklich sehr zufriedenstellend. So kann es auf jeden Fall weitergehen."

Testspiel gegen Cukaricki Belgrad abgesagt

Das für Donnerstag geplante Testspiel gegen Cucaricki Belgrad wurde abgesagt. Das letzte Spiel in Belek bestreitet der LASK am Freitag gegen Wisla Krakau (13 Uhr, Livestream auf nachrichten.at/lask), am Samstag reisen die Athletiker nach Hause.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport