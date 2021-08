Am Sonntag ist Stichtag beim LASK: Vor dem Heimspiel gegen Hartberg (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) bieten die Athletiker im Doppelpass mit dem Roten Kreuz ab 14 Uhr eine Corona-Impfung für die Fans an, die damit eine Freikarte abstauben können. Sportlich geht es für die Athletiker um eine Moralinjektion für das Play-off-Rückspiel zur Europa Conference League am Donnerstag gegen St. Johnstone.