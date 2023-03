Woraus der LASK nach der ersten Frühjahrsniederlage lernen kann

"Wie auch schon im Hinspiel waren wir dran, etwas mitzunehmen. Wir waren in den entscheidenden Situationen einfach nicht so da", sagte LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis nach dem 0:2 gegen Salzburg, der ersten Pflichtspielniederlage des Jahres. Der 29-Jährige versprach im Sky-Interview: "Daraus können und werden wir auch lernen."

Bei all den Lehren, die gezogen werden: In einem Spiel ist Salzburg vielleicht zu knacken, über die gesamte Meisterschaft ist der Qualitätsunterschied aber nicht aufzuholen. Salzburg hat nach 21 Runden 54 Punkte eingespielt – so viele wie noch kein Team zuvor. Kein Wunder, bei einem Kader-Marktwert, der mehr als fünf Mal so groß ist wie jener von "Verfolger" Sturm Graz und acht Mal so groß der des LASK. Insofern spricht es für die Linzer, dass sie dem Meister über einige Spielphasen Probleme bereiten konnten.

Ein Lernprozess ist auch die Übersiedlung in die Raiffeisen-Arena. Der LASK rief die Fans zum Feedback mit Verbesserungsvorschlägen auf. 160 Mails gingen bis zum Wochenende ein, nach und nach werden die machbaren Anregungen umgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.