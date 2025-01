LASK: "Wollen beweisen, dass wir da sind"

Was ist eigentlich ein "Head of Football Operations"? Bei der heutigen Auftaktpressekonferenz der Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga standen die Sportchefs der zwölf Oberhaus-Klubs Rede und Antwort. Jene Frage ging an Christian Gratzei, der erstmals in offizieller Mission für den LASK vor der Öffentlichkeit stand.

Sein neues Aufgabengebiet erklärte der 43-jährige Steirer, der im Winter vom Liga-Rivalen Hartberg zu den Athletikern gekommen ist, so: "Es ist eigentlich ganz einfach: Ich bin die Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Sportdirektor, bin zuständig für Abläufe des täglichen Spielbetriebs oder für die Abwicklung von Transfers." Vereinfacht gesagt: "Markus Schopp sagt mir, was er braucht, und ich schaue, dass er es bekommt."

Ob der LASK-Coach auch in dieser Winter-Transferzeit noch den einen oder anderen Wunsch erfüllt bekommt? Gratzei: "Wir halten die Augen natürlich offen. So wie die Mannschaft aktuell dasteht, steht sie aber gut da." Bevor es Neuzugänge gibt, dürfte zunächst aber ein Abgang fixiert werden: Maxym Talowjerow soll morgen beim englischen Zweitligisten Plymouth Argyle einen Medizincheck absolvieren. Die Klubs sind sich bereits einig: Eine Ablöse von zwei Millionen Euro steht im Raum.

Mit dem nötigen Kleingeld könnten die Schwarz-Weißen auch auf der Zugangsseite noch einmal nachlegen. Unabhängig von möglichen Transfers sollen die Schwarz-Weißen im Frühjahr ein anderes Gesicht zeigen. Gratzei: "Wir wollen beweisen, dass wir da sind." Die erste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale daheim gegen Salzburg (18.15 Uhr).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger